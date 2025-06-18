Чиновника лишили свободы за растрату 158 млн тенге из Нацфонда

В Павлодарской области чиновника приговорили к лишению свободы за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве спорткомплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Павлодарского района в ходе проверки выявила факт злоупотребления должностными полномочиями руководителем отдела реального сектора экономики Павлодарского района при строительстве социального объекта.

Так, за счет средств, выделенных из Национального фонда в рамках государственной программы "Ауыл-Ел бесігі" в селе Кеменгер возводился физкультурно-оздоровительный комплекс за 382 млн тенге.

"Проверкой законности расходования бюджетных средств выявлены факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за фактически невыполненные объемы работ", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Материалы по факту злоупотребления чиновником должностными полномочиями прокуратура района зарегистрировала в ЕРДР по статье 361 УК РК. Досудебное расследование проводил региональный Антикор.

Приговором суда бывшего руководителя отдела реального сектора экономики осудили к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судебный акт пока в законную силу не вступил.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кеменгер с нетерпением ждут около тысячи школьников и студентов местного колледжа, но подрядчик отставал от плана работ.

Объект по программе "Ауыл-Ел бесігі" должны были построить за 10 месяцев. Но не исключалось, что часть работ останется на фактически третий год строительства.

По обращению депутатов прокуратура района проверила объект. Депутаты рекомендовали надзорному органу также проверить компанию на наличие собственной техники и персонала.