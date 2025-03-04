Элитное имущество на 265 млн тенге купили на добытые преступным путем средства в ВКО
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В ВКО направили в суд дело о хищении 2,5 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, и отмывании преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департамент АФМ по ВКО окончил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" по факту хищения бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
Так, в 2019 году запущен проект "Модернизация систем уличного освещения городов Усть-Каменогорск и Семей", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.
"Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.
"На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге, которое с целью сокрытия от возможной конфискации оформлено на доверенных лиц", - уточнили в АФМ.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее депутат Бакытжан Базарбек заявил о хищениях миллиардов, выделенных на посадку деревьев. По его данным, в Мангистауской области в 2021 году вместо 556 тыс. деревьев посадили около 20 тыс., в 2022 году вместо 167 тыс. посадили 21 тыс. саженцев. В ВКО, как сообщил депутат, в 2021 году вместо 127 тыс. высадили только 85 тыс. деревьев.
А прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств по программе переселения. По информации надзорного органа, в целях максимального получения государственной компенсации по возмещению расходов на приобретение жилья искусственно завышалась его фактическая стоимость.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225294-elitnoe-dvizhimoe-i-nedvizhimoe-imushchestvo-na-265-mln-tenge-kupili-na-dobytye-prestupnym-putem-sredstva-v-vko/