78 млн тенге хотели потратить на ремонт недавно построенной школы в Кокшетау

В Кокшетау предотвратили незаконное расходование госсредств на сумму 78 млн тенге на ремонт построенной полтора года назад школы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Кокшетау учреждение образования планировало провести ремонтные работы кровли за счет бюджетных средств на сумму 78 млн тенге.

Однако прокуратура города установила, что здание школы было введено в эксплуатацию всего полтора года назад и находится на гарантийном обслуживании. Следовательно, все ремонтные работы должны выполняться за счет подрядчика.

По результатам внесенного прокуратурой акта надзора государственную закупку отменили. Виновных лиц привлекли к установленной законом ответственности.

Неэффективно запланированные бюджетные средства направили на реализацию других социальных программ.

Ранее стало известно, что власти Қонаева расторгли договор с подрядчиком по капитальному ремонту средней школы № 4 имени К. Кайсенова за ненадлежащее исполнение обязательств. Акимат заключил договор с другим ТОО.

А в Кандыагаше Актюбинской области третий год не могут достроить школу за 2,5 млрд тенге. По плану учебное заведение должно было уже заработать. Однако сотни детей все еще ждут, когда будут учиться в новой школе. Тем временем стоимость проекта ежегодно растет.