Земли на 100 миллионов тенге вернули в госсобственность в области Жетісу

В области Жетісу 14 земельных участков общей площадью 1 655 гектаров и стоимостью 100 миллионов тенге возвращены в госсобственность, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры области Жетісу, в условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области неэффективно использовались земельные ресурсы.

Несмотря на имеющиеся полномочия, местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истек, говорится в публикации.

Как выяснили прокуроры, возврату подлежало 14 таких земельных участков общей площадью 1 655 гектаров.

По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге, возвращены в государственный земельный фонд.

Добавим, ранее в этой же области в госсобственность было возвращено 26 тыс. гектаров. Как рассказали в прокуратуре, землепользователи Каратальского района в нарушение требований законодательства длительное время не использовали по целевому назначению 38 земельных участков.

В конце мая в Нуринском районе Карагандинской области добились возврата в госсобственность земли на 4,78 млрд тенге, которую использовали не по назначению.

В Алматинской области недобросовестный арендатор по решению суда лишился участка в 3 га на территории Каскеленского лесничества. Земли передавали для туристических и рекреационных целей, но предусмотренные договором обязательства выполнены не были.

В Акмолинской области в госсобственность вернули земельный участок стоимостью 53,4 млн тенге, расположенный в прибрежной зоне озера Щучье. В нарушение требований земельного законодательства в течение более 10 лет участок не осваивался, строительство не начиналось.