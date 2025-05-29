Земли стоимостью почти 5 млрд тенге использовали не по назначению в Карагандинской области
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В Нуринском районе Карагандинской области добились возврата в госсобственность земли на 4,78 млрд тенге, которую использовали не по назначению, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, прокуратурой Нуринского района выявила и вернула в госсобственность неиспользуемый сельскохозяйственный участок площадью 2 391 гектар.
"Земля была предоставлена в аренду крестьянскому хозяйству сроком на 20 лет на основании распоряжения акима района и договора с районным отделом земельных отношений. Однако с 2012 года участок не использовался по назначению", - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
В ходе проведенного анализа установлено, что кадастровая стоимость неиспользуемой земли составляет 4,78 миллиарда тенге.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования участок вернули в государственную собственность. Он будет предоставлен другим землепользователям.
Ранее стало известно, что в Алматинской области недобросовестный арендатор по решению суда лишился участка в 3 га на территории Каскеленского лесничества. Земли передавали для туристических и рекреационных целей, но предусмотренные договором обязательства выполнены не были.
В Акмолинской области в госсобственность вернули земельный участок стоимостью 53,4 млн тенге, расположенный в прибрежной зоне озера Щучье. В нарушение требований земельного законодательства в течение более 10 лет участок не осваивался, строительство не начиналось.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250324-zemli-stoimostyu-pochti-5-mlrd-tenge-ispolzovali-ne-po-naznacheniyu-v-karagandinskoy-oblasti/