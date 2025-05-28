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Земли нацпарка забрали у арендатора в Алматинской области

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Вид на горы в Алматинской области
Вид на горы в Алматинской области. Иллюстративное фото: allenkayaa / Getty Images

В Алматинской области недобросовестный арендатор по решению суда лишился участка в 3 га на территории Каскеленского лесничества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, прокуратура Алматинской области восстановила нарушенные права государственного национального парка.

В 2010 году национальный парк предоставил ТОО в аренду участок площадью 3 га сроком на 49 лет для туристических и рекреационных целей. Он располагался на территории Каскеленского лесничества.

"Однако арендатор не выполнил предусмотренные договором обязательства", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

В связи с этим нацпарк обратился с иском в суд о расторжении договора аренды.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Из-за своевременного вмешательства прокуратуры решение суда было отменено апелляционной инстанцией.

Вышестоящий суд указал, что ТОО не исполнило договорные условия надлежащим образом.

В результате принятых мер земли национального парка вернули в государственное пользование.

Ранее стало известно, что после вмешательства прокуратуры участок размером 3 гектара и кадастровой стоимостью 53 млн тенге в прибрежной зоне озера Щучье вернули в госсобственность. Компания 10 лет не осваивала участок.

В Северо-Казахстанской области озеро Юртовое с участком вернули в госсобственность. За незаконное предоставление земельного участка стоимостью 117 млн тенге наказали членов земельной комиссии и руководителей отделов акимата.

Также в СКО вернули государству уникальное озеро Теке - горько-соленый водоем общей площадью 21,5 тыс. га и кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге. Ранее его передали для добычи поваренной соли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249727-zemli-nacparka-zabrali-u-arendatora-v-almatinskoy-oblasti/