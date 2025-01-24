Земли на 111 млн тенге вернули в собственность государства в области Жетісу

Прокуратура области Жетісу продолжает работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков – в госсобственность возвращено 26 тыс. гектаров, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как рассказали в прокуратуре, землепользователи Каратальского района в нарушение требований законодательства длительное время не использовали по целевому назначению 38 земельных участков.

"По акту надзора прокуратуры государству возвращены земли общей площадью 26 тысяч га, кадастровой стоимостью 111 млн тенге.

Работа в данном направлении продолжается", – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что несколько спорткомплексов в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. Среди них - "Алматы Арена" и "Халык Арена" в Алматы, до этого находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе.

А в Туркестанской области в государственную собственность был возвращен водозаборный канал стоимостью 13 млрд тенге. Основанием для вмешательства прокуроров послужили нарушения прав и законных интересов крестьянских хозяйств-предпринимателей двух районов.