Участок в прибрежной зоне озера Щучье стоимостью 53 млн тенге изъяли в Бурабае

В Акмолинской области в госсобственность вернули земельный участок стоимостью 53,4 млн тенге, расположенный в прибрежной зоне озера Щучье, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по инициативе прокуратуры Бурабайского района департамент по управлению земельными ресурсами провел проверку законности владения земельным участком, находившимся в пользовании ТОО "Кипрос".

Установлено, что с 2012 года товарищество владело земельным участком площадью 3 га, расположенным в прибрежной зоне озера Щучье.

"В нарушение требований земельного законодательства в течение более 10 лет участок не осваивался, строительство не начиналось", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

В 2023 году в адрес землепользователя вынесли обязательное предписание об освоении участка, однако по состоянию на 2024 год меры по его исполнению приняты не были.

По результатам проверки департамент обратился в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда земельный участок кадастровой стоимостью 53,4 млн тенге изъяли у недобросовестного землепользователя и вернули в государственную собственность.

Ранее в Северо-Казахстанской области озеро Юртовое с участком вернули в госсобственность. За незаконное предоставление земельного участка стоимостью 117 млн тенге наказали членов земельной комиссии и руководителей отделов акимата.

Также в СКО вернули государству уникальное озеро Теке - горько-соленый водоем общей площадью 21,5 тыс. га и кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге. Ранее его передали для добычи поваренной соли.

В области Жетісу в ходе работы по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков в госсобственность вернули 26 тыс. гектаров кадастровой стоимостью 111 млн тенге.