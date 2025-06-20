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    "Затоплены улицы и подвалы": сильный ливень прошел в Атырау (видео)

    Опубликовано:

    Затопленная улица в Атырау
    Атырау. Скриншот из видео: instagram.com/ze_atyrau_region

    В Атырау за два часа выпала полуторамесячная норма осадков. В ликвидации последствий задействовано около 20 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

    Telegram-канал Atyrau ONLINE, ссылаясь на метеорологов, сообщил, что сегодня в Атырау прошел сильный ливень с грозой, который продолжался около двух часов. За это время в городе выпало 27 мм осадков, что значительно превышает месячную норму для июня, составляющую 17 мм.

    "Таким образом, менее чем за два часа в Атырау выпало полтора месячных объема дождя. Синоптики отмечают, что осадки носили как умеренный, так и сильный характер, сопровождаясь грозовой активностью", - пишет издание.

    По данным источника, после дождя горожане жалуются на подтопленные подвалы и дворы в жилых домах.

    Также в Instagram-аккаунте atyrauoil.official появилась видео обрушения потолочных панелей в здании международного аэропорта. В описании сообщается, что причиной стал сильный ливень. Вода свободно течет внутрь помещения, на полу расставлены ведра для сбора капающей с потолка влаги.

    По данным источника, администрация аэропорта пока не предоставила официальных комментариев.

    Акимат Атырау на своей странице в Instagram сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

    "В Атырау после продолжительного ливня начаты неотложные работы по откачке дождевой воды и восстановлению нормальной жизнедеятельности. Задействовано около 20 единиц спецтехники. Проводится очистка затопленных улиц, арыков и территорий социальных объектов", - сообщили в акимате.

    Тем временем атыраусцы делятся в соцсетях кадрами последствий дождя.

    Напомним, вчера, 19 июня, штормовой ветер нанес значительный ущерб инфраструктуре и вызвал отключения электроэнергии в Павлодарской области. По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

    Ранее сообщалось о 9 жителях Павлодарской области, которые из-за сильной бури вынуждены были обратиться за помощью к медикам. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.

    Накануне вечером стало известно, что женщина погибла в Аксу, когда обломок дерева проткнул ей грудную клетку. Она ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля.

    Сегодня сообщалось, что в Павлодарской области будет объявлен режим ЧС. Для жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена соцпомощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).

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