"Затоплены улицы и подвалы": сильный ливень прошел в Атырау (видео)

В Атырау за два часа выпала полуторамесячная норма осадков. В ликвидации последствий задействовано около 20 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Telegram-канал Atyrau ONLINE, ссылаясь на метеорологов, сообщил, что сегодня в Атырау прошел сильный ливень с грозой, который продолжался около двух часов. За это время в городе выпало 27 мм осадков, что значительно превышает месячную норму для июня, составляющую 17 мм.

"Таким образом, менее чем за два часа в Атырау выпало полтора месячных объема дождя. Синоптики отмечают, что осадки носили как умеренный, так и сильный характер, сопровождаясь грозовой активностью", - пишет издание.

По данным источника, после дождя горожане жалуются на подтопленные подвалы и дворы в жилых домах.

Также в Instagram-аккаунте atyrauoil.official появилась видео обрушения потолочных панелей в здании международного аэропорта. В описании сообщается, что причиной стал сильный ливень. Вода свободно течет внутрь помещения, на полу расставлены ведра для сбора капающей с потолка влаги.

По данным источника, администрация аэропорта пока не предоставила официальных комментариев.

Акимат Атырау на своей странице в Instagram сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"В Атырау после продолжительного ливня начаты неотложные работы по откачке дождевой воды и восстановлению нормальной жизнедеятельности. Задействовано около 20 единиц спецтехники. Проводится очистка затопленных улиц, арыков и территорий социальных объектов", - сообщили в акимате.

Тем временем атыраусцы делятся в соцсетях кадрами последствий дождя.

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