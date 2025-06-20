Алматинцев предупредили о сильных дождях в ближайшие часы

В Алматы 20-21 июня ожидаются сильные дожди. Для предупреждения подтоплений коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы предупреждает, что по данным РГП "Казгидромет", 20 июня с 15:00 до 21 июня 02:00 ожидаются дожди, местами сильные - до 20 мм осадков, гроза и возможен град.

"При этом метеорологи прогнозируют более трети месячной нормы осадков за несколько часов (норма за июнь - 59 мм). Ожидается усиление ветра с юго-восточного до северо-западного направления со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит +28…+30 °С", - говорится в сообщении.

Также в ночное время, с 20 на 21 июня, прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем 21 июня - без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +31…+33 °С.

22 июня ожидается переменная облачность, в дневное время возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +20…+22 °С, днем +28…+30 °С.

"Для предупреждения подтоплений организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. По мере необходимости количество рабочих и специализированной техники будет увеличено.

На местах в районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство для контроля за проведением работ", - сообщили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что в дневной период уже задействованы 426 единиц спецтехники, 26 мотопомп, 895 дорожных рабочих. По линии ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" задействованы 12 единиц техники и 55 сотрудников, по линии ДЧС – 58 единиц техники и 245 человек личного состава.

Рекомендации для жителей и гостей города:

воздержаться от походов в горы на фоне нестабильной погоды;

не парковать автомобили вдоль обочин дорог из-за возможного падения деревьев или обрыва линий электропередачи.

В акимате также убедительно просят не засорять арыки, ливневые стоки и водоотводные каналы бытовыми отходами и мусором.

"Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях - "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений", - подытожили в акимате.

Отметим, согласно статье 505 КоАП РК нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.

Напомним, сегодня МЧС обратилось к жителям Казахстана с предупреждением о сложных погодных условиях по всей стране. Казахстанцев попросили по возможности оставаться дома.

Накануне непогода наблюдалась в Павлодарской области. Так, сообщалось, что женщина погибла в городе Аксу, обломок дерева проткнул ей грудную клетку.

Также вчера в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, причиной названы неблагоприятные погодные условия.