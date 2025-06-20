"Вредитель вышел из-под контроля": саранча атаковала поля в Актюбинской области (видео)

В Шалкарском районе продолжает прибывать саранча. Сельчане опасаются, что если ситуацию не изменить, вскоре кормить скот будет нечем, передает сайт телеканала КТК.

Жители Айшуакского сельского округа рассказали телеканалу, что огромные стаи насекомых уже не просто ползают, но и летают по воздуху над пастбищами. И на земле вместо травы остаются лишь голые стебли: саранча съедает все подчистую.

Сельчане не скрывают тревоги. Говорят, если так пойдет и дальше, кормить скот будет нечем. Фермеры уверяют: вредитель вышел из-под контроля.

А вот специалисты считают, что паниковать не стоит. По их словам, химикатами обработали уже более 77 тыс. гектаров. Но в последние дни из-за дождей работы пришлось прервать.

"В связи с погодными условиями в данное время химобработка не проводится. Как погода восстановится, химобработка будет продолжена. В данное время фитосанитарная обстановка стабильная. В Шалкарском районе сейчас самолет Ан-2 стоит. Пестицидами обеспечено все", - рассказал главный специалист актюбинской областной территориальной инспекции Арыстан Жакибаев.

В сюжете сообщается, специалисты уверены, что сумеют остановить атаку насекомых с воздуха.

Источник: КТК

Недавно мы писали, что информация о массовом нашествии саранчи в регионах Казахстана в большинстве случаев не подтвердилась. Сообщается, что сейчас фактически обработано 1,7 млн гектаров, что составляет 80,1% от общего запланированного объема.

До этого в Минсельхозе заявили, что в этом году в Казахстане стало меньше саранчи, но на борьбу с ней потратят больше 7 млрд тенге.

Отметим, что с конца мая пугающее нашествие саранчи на юге Казахстана обсуждают в Сети. До этого также сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.