Видео с кадрами массового нашествие саранчи: в Минсельхозе сообщили о результатах проверки

Информация о массовом нашествии саранчи в регионах Казахстана в большинстве случаев не подтвердилась, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По данным министерства, в соцсетях распространяются видеоматериалы с утверждениями о массовом нашествии саранчи в Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

"По каждому сообщению проводится всесторонняя проверка. Установлено, что большая часть подобных публикаций не подтверждается фактами и не отражает реальной ситуации.

Работы по химической защите во всех указанных регионах осуществляются в плановом порядке, фактов повреждения сельскохозяйственных культур не зафиксировано. Химические обработки сельхозугодий против стадных саранчовых продолжаются", - сказано в заявлении.

Сообщается, что сейчас фактически обработано 1,7 млн гектаров, что составляет 80,1% от общего запланированного объема. Для этого задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники, в том числе 24 самолета, 49 беспилотных летательных аппаратов, более 30 судов сверхлегкой авиации.

Ранее сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.

В конце мая этого года в Сети появилось видео, автору которого удалось заснять саранчу, в огромном количестве передвигавшуюся по дороге.

До этого в Министерстве сельского хозяйства уже комментировали видео, распространяемые в Сети, где сообщается о массовом нашествии саранчи на юге Казахстана.