Блогер довел женщину до слез: казахстанцы высказались о скандальном пранке над дворником

Психологи и юристы отреагировали на социальный эксперимент, в котором блогер намеренно вступил в конфликт с дворником и обидел его, после чего был арестован, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, в соцсетях все еще обсуждают видео, где молодой человек с беременной спутницей напоказ устраивает конфликт с женщиной-дворником. Парень сделал ей замечание, что она неаккуратно метет улицу, а затем бросает под ноги мусор. От обиды женщина не смогла сдержать слез.

Позже парень и девушка вернулись, вручили уборщице деньги и объяснили, что это был пранк. Пользователи соцсетей такой контент не оценили. А психологи говорят, нередко стремление к хайпу переходит грань здравого смысла.

"Это черный пиар, что меня узнают, меня как личность узнают. Хорошо это или плохо, но меня узнали. То есть, человек, который хочет каким-то путем обратить на себя внимание", - отметила психолог Гульнар Айтжанова.

Поступок блогера резко осудили коллеги по цеху. И напомнили о "культуре отмены", которая все чаще работает против авторов сомнительного контента. По мнению блогеров, творчество должно не шокировать, а вдохновлять, а автор - нести ответственность перед аудиторией.

"К сожалению народ наш волнуют такого рода зрелища, и я думаю, что такого рода контент все равно будет сниматься, и наказание должно быть соразмерно. Может, это олдскульно, но я считаю, что творчество должно помогать людям", - заявила блогер Диана Идрис.

Юристы также выступили против действий блогера.

"Эти пранкеры делают вызов обществу своими действиями. Здесь хулиганство присутствует однозначно, а если например, кому-то машину подожгут, или у кого-то сердце остановится - то можно и более серьезные вещи ставить", - считает адвокат Евгений Яворский.

Напомним, несколько дней назад автора "социального эксперимента" привлекли к административной ответственности за выражение неуважения к окружающим. Блогера арестовали на 10 суток, он вину признал.

В мае этого года в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с "аморальными" шутками.

В апреле казахстанка Ольга Колузанова заявила, что блогер-миллионик в Алматы сняла его несовершеннолетнего сына в ролике без ее согласия, после чего последовал буллинг ребенка в школе.

Ранее столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК. Горожанина признали виновным в мелком хулиганстве, ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.