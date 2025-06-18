Автора "социального эксперимента" арестовали на 10 суток в Алматы

Автора "социального эксперимента" привлекли к административной ответственности за выражение неуважения к окружающим, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы рассмотрел дело в отношении Т, который, проводя "социальный эксперимент", нарушил общественный порядок.

Нарушитель загрязнил общественное место, проявил неуважение к окружающим, вел себя вызывающе с окружающими лицами.

Подчеркивается, что все действия были зафиксированы на видео и впоследствии опубликованы в социальных сетях.

Мужчина признал вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела.

"Постановлением суда Т. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.