Автора "социального эксперимента" арестовали на 10 суток в Алматы
Опубликовано:
Автора "социального эксперимента" привлекли к административной ответственности за выражение неуважения к окружающим, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы рассмотрел дело в отношении Т, который, проводя "социальный эксперимент", нарушил общественный порядок.
Нарушитель загрязнил общественное место, проявил неуважение к окружающим, вел себя вызывающе с окружающими лицами.
Подчеркивается, что все действия были зафиксированы на видео и впоследствии опубликованы в социальных сетях.
Мужчина признал вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела.
"Постановлением суда Т. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что согласно части 1 статьи 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256930-avtora-socialnogo-eksperimenta-arestovali-na-10-sutok-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах