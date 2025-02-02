15 суток ареста получил астанчанин за пранк с игрушечным пистолетом в лифте

Столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам суда, 29 января гражданин Г., находясь в лифте, с целью размещения видеоролика в блог инициировал конфликт, направляя игрушечный пистолет в сторону людей, снимая их реакцию на видео и потом размещая кадры в соцсетях.

"Тем самым Г. проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.

В судебном заседании Г. с нарушением в своих действиях не согласился, вину не признал, поясняя, что снимал ролик для развлекательного контента", - говорится в сообщении.

Тем не менее факт совершенного правонарушения был подтвержден материалами дела, в том числе видеозаписями.

Постановлением суда Г. признали виновным - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.

До этого сообщалось, что министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к пользователям Казнета и сетевых ресурсов. Она отметила, что в последнее время выросло число нарушений, связанных с размещением в Сети противоправного контента.