Цена за хайп: неудачный пранк обернулся арестом для блогеров из Астаны (видео)

В Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с «аморальными» шутками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

В Telegram-канале ведомства опубликовали видеоролики, за которые блогеры понесли наказание. А на медиа-портале Polisia.kz сообщается, что сотрудниками полиции в социальных сетях было выявлено видео, на котором блогер совместно с двумя приятелями с целью хайпа поместили в лифт многоквартирного жилого дома имитированный "труп".

Также был обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором. В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию.

"Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток", - сообщили в МВД.

В ведомстве также напомнили, что подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям.

Ранее столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.