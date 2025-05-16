Цена за хайп: неудачный пранк обернулся арестом для блогеров из Астаны (видео)
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В Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с «аморальными» шутками, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
В Telegram-канале ведомства опубликовали видеоролики, за которые блогеры понесли наказание. А на медиа-портале Polisia.kz сообщается, что сотрудниками полиции в социальных сетях было выявлено видео, на котором блогер совместно с двумя приятелями с целью хайпа поместили в лифт многоквартирного жилого дома имитированный "труп".
Также был обнаружен второй видеоролик с аналогичным сценарием: один мужчина забегает в лифт, второй изображает раненого, третий — вооруженного с топором. В обоих случаях действия пранкеров вызвали у случайных пассажиров лифта сильный испуг и стрессовую реакцию.
"Все участники были установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Согласно решению суда, инициатору назначен арест сроком на 30 суток, остальным — по 15 суток", - сообщили в МВД.
В ведомстве также напомнили, что подобные шутки не просто аморальны — они нарушают общественный порядок и могут привести к трагическим последствиям.
Ранее столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.
Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245833-cena-za-hayp-neudachnyy-prank-obernulsya-arestom-dlya-blogerov-iz-astany-video/