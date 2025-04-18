"Выставили на посмешище": казахстанка заявила о травле ребенка после видео у блогера-миллионника

Казахстанка Ольга Колузанова заявила, что блогер-миллионик в Алматы сняла его несовершеннолетнего сына в ролике без ее согласия, после чего последовал буллинг ребенка в школе, передает NUR.KZ.

Видео, в котором казахстанка поведала свою историю, опубликовано в соцсети Instagram. Ольга Колузанова утверждает, что ее сын подвергся буллингу в школе и на секциях после того, как видео с его участием и без разрешения родителя сняла и выложила в соцсети блогер миллионник под псевдонимом Daricorn (Дарига Нуркеева).

"В 2024 году, в августе, блогер-миллионник Дарикорн для рекламы сети своих кафе сняла моего сына на видео без моего разрешения и наложила на его слова о любимой еде "пицца" большими буквами (прим.ред. - использовано нецензурное слово), чтобы выставить его на посмешище и собрать много просмотров, лайков и комментариев. Что, в принципе, у нее прекрасно получилось - как и у этого кафе.

Руководство заведения прекрасно видело, что в комментариях идет травля моего сына, его оскорбляют. Но удалять ничего не собирались - благодаря этой ситуации они сэкономили около 4 тысяч долларов на рекламе", - заявила женщина.

Она также возмущена тем, что помимо явного нарушения закона РК - снимать детей без разрешения родителей и выкладывать в соцсети - видео было искажено.

После видео, как утверждает Колузанова, ребенка начали буллить как в школе, так и на секциях. Была проведена большая работа психолога с ребенком после случившегося. Но особых улучшений, как утверждает родительница, этого не принесло, и у мальчика осталась психологическая травма.

Оказалось, что на блогера Ольга Колузанова уже подала в суд.

"По решению суда первой инстанции кафе обязали выплатить моему сыну моральный ущерб в размере 500 000 тенге, возместить мои затраты на юриста и публично извиниться. Но кафе подало апелляцию. Они не согласны ни с извинениями, ни с размером ущерба, ни с оплатой юридических услуг", - отмечает Колузанова.

Блогер, как утверждает Колузанова, подала на апелляцию.

На инцидент отреагировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"В социальных сетях распространилось видеообращение матери ребенка, чьи права были нарушены в интернете. Речь идет о видеозаписи с участием несовершеннолетнего, опубликованной одним из популярных блогеров.

Незамедлительно Комитетом приняты меры реагирования. В частности, с матерью ребенка лично связалась председатель Комитета Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка - от психологической до юридической. В случае начала судебных разбирательств Комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка.

Еще раз напоминаем, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя. Согласно Закону "О персональных данных и их защите", изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством РК", - отмечается в официальном комментарии ведомства.

Также Комитет обратил внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства и призвал строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка.

"Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность - и в реальной жизни, и в цифровой среде", - считают в Комитете.

Добавим, что согласно статье 145 Гражданского кодекса РК:

1. Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае смерти - без согласия наследников.

2. Опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законами РК, либо изображенное лицо позировало за плату.

Отметим, в феврале в Таразе школьник пострадал от буллинга со стороны одноклассника. Отец обидчика заявил о невиновности сына, но все равно получил штраф.

Также в ЗКО полиция начала расследование после того, как мама школьницы обвинила ее одноклассников в травле. Женщина рассказала, что девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу как мяч.

А накануне на встрече акима Астаны с жителями района Сарайшык жительница пожаловалась, что ее сына отчислили из садика после буллинга и сравнения с Бишимбаевым.

Позже стало известно, что проводится досудебное расследование по данному факту, а Комитет по охране прав детей начнет расследование в детсаду, где произошел инцидент.