Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Выставили на посмешище": казахстанка заявила о травле ребенка после видео у блогера-миллионника

Опубликовано:

Ребенок плачет
Мальчик плачет. Иллюстративное фото: ridvan_celik / Getty Images

Казахстанка Ольга Колузанова заявила, что блогер-миллионик в Алматы сняла его несовершеннолетнего сына в ролике без ее согласия, после чего последовал буллинг ребенка в школе, передает NUR.KZ.

Видео, в котором казахстанка поведала свою историю, опубликовано в соцсети Instagram. Ольга Колузанова утверждает, что ее сын подвергся буллингу в школе и на секциях после того, как видео с его участием и без разрешения родителя сняла и выложила в соцсети блогер миллионник под псевдонимом Daricorn (Дарига Нуркеева).

"В 2024 году, в августе, блогер-миллионник Дарикорн для рекламы сети своих кафе сняла моего сына на видео без моего разрешения и наложила на его слова о любимой еде "пицца" большими буквами (прим.ред. - использовано нецензурное слово), чтобы выставить его на посмешище и собрать много просмотров, лайков и комментариев. Что, в принципе, у нее прекрасно получилось - как и у этого кафе.

Руководство заведения прекрасно видело, что в комментариях идет травля моего сына, его оскорбляют. Но удалять ничего не собирались - благодаря этой ситуации они сэкономили около 4 тысяч долларов на рекламе", - заявила женщина.

Она также возмущена тем, что помимо явного нарушения закона РК - снимать детей без разрешения родителей и выкладывать в соцсети - видео было искажено.

После видео, как утверждает Колузанова, ребенка начали буллить как в школе, так и на секциях. Была проведена большая работа психолога с ребенком после случившегося. Но особых улучшений, как утверждает родительница, этого не принесло, и у мальчика осталась психологическая травма.

Оказалось, что на блогера Ольга Колузанова уже подала в суд.

"По решению суда первой инстанции кафе обязали выплатить моему сыну моральный ущерб в размере 500 000 тенге, возместить мои затраты на юриста и публично извиниться. Но кафе подало апелляцию. Они не согласны ни с извинениями, ни с размером ущерба, ни с оплатой юридических услуг", - отмечает Колузанова.

Блогер, как утверждает Колузанова, подала на апелляцию.

На инцидент отреагировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"В социальных сетях распространилось видеообращение матери ребенка, чьи права были нарушены в интернете. Речь идет о видеозаписи с участием несовершеннолетнего, опубликованной одним из популярных блогеров.

Незамедлительно Комитетом приняты меры реагирования. В частности, с матерью ребенка лично связалась председатель Комитета Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка - от психологической до юридической. В случае начала судебных разбирательств Комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка.

Еще раз напоминаем, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя. Согласно Закону "О персональных данных и их защите", изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством РК", - отмечается в официальном комментарии ведомства.

Также Комитет обратил внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства и призвал строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка.

"Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность - и в реальной жизни, и в цифровой среде", - считают в Комитете.

Добавим, что согласно статье 145 Гражданского кодекса РК:

1. Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае смерти - без согласия наследников.

2. Опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законами РК, либо изображенное лицо позировало за плату.

Отметим, в феврале в Таразе школьник пострадал от буллинга со стороны одноклассника. Отец обидчика заявил о невиновности сына, но все равно получил штраф.

Также в ЗКО полиция начала расследование после того, как мама школьницы обвинила ее одноклассников в травле. Женщина рассказала, что девочку избили одноклассники: трое наносили удары, а двое забрали телефон и бросали его друг другу как мяч.

А накануне на встрече акима Астаны с жителями района Сарайшык жительница пожаловалась, что ее сына отчислили из садика после буллинга и сравнения с Бишимбаевым.

Позже стало известно, что проводится досудебное расследование по данному факту, а Комитет по охране прав детей начнет расследование в детсаду, где произошел инцидент.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236968-vystavili-na-posmeshishche-kazahstanka-zayavila-o-travle-rebenka-posle-video-u-blogera-millionnika/