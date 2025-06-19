Грозит ли казахстанским студентам Гарварда депортация, ответил министр

Глава Миннауки и высшего образования в кулуарах сената прокомментировал ситуацию с учащимися в Гарварде казахстанцами - ранее вузу запретили брать иностранных студентов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решением суда отложено вот то (предложение - прим. ред.), которое администрация официально пыталась ограничить, отложено решением суда и студентам, которые обучаются в Гарварде, на текущий момент не грозит ни депортация, ни лишение визового статуса", - сказал Саясат Нурбек.

Но, по его словам, госдепартамент США официально подтвердил, что возобновил процесс выдачи виз при одном условии: теперь власти США будут проверять социальные сети всех подающих заявление на визу на предмет их политических предпочтений, поддержки тех или иных позиций, которые противоречат официальной политике США.

"Поэтому сейчас воспользуюсь (моментом - прим. ред.) и хотелось бы предупредить всех наших студентов - почистите аккаунты и будьте очень внимательны, потому что это официальное заявление", - резюмировал министр.

Напомним, 23 мая приказом министра внутренней безопасности США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов.

Сообщалось, что Гарвард привлечен к ответственности за сотрудничество с Китайской коммунистической партией, пропаганду насилия, антисемитизма и протеррористического поведения среди студентов на его территории. В связи с этим приостановлено действие сертификации Программы студенческих и обменных визитов Гарвардского университета (SEVP).

Затем Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа после введения запрета на обучение в вузе иностранных студентов.

Через несколько дней после этого власти США решили приостановить новые собеседования на получение студенческих виз, поскольку рассматривают возможность расширения проверки студентов.

А 30 мая стало известно, что запрет на учебу иностранцев в Гарварде временно приостановлен: университету нужно в течение 30 дней найти и предоставить аргументацию обоснований, что такой запрет не является необходимым.

Касательно проходящих обучение в Гарварде казахстанцев пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев сообщил, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются 7 человек.