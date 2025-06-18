"Не вносят в базу и не возвращают деньги": выпускники автошколы не могут сдать экзамен на права в Алматы

В Алматы порядка 60 человек уже год не могут сдать экзамен, чтобы получить водительские права. Данные учащихся одной из автошкол не вносят в единую базу спецЦОНа, передает 31 канал.

По информации телеканала, прошел почти год, как больше 60 алматинцев не могут сдать на права. Сообщается, что руководство автошколы должно было внести сведения об учащихся в базу данных спецЦОНа, но этого не было сделано.

"С января 2025 года они должны были нас автоматически регистрировать. Но они этого не сделали. Я не знаю, какая именно причина. Скорее всего они просто оформляли документы. Я так поняла, что у них с машинами проблемы. У них там дополнительные педали должны быть, какие-то техосмотры. Они это не урегулировали. Сами документы неправильно сделали и автоцон их не принимает, нас не регистрируют из-за этого", - рассказала жительница Алматы Толкын Балхина.

В свою очередь директор автошколы уверяет, что работает легально и необходимую лицензию имеет. В телефонном разговоре она заявила, что внести данные экс-курсантов не может из-за полиции.

"Все связанно с МВД, ДВД, УАП. Я списки их подала. Теперь я не знаю, что мне надо сделать, чтобы они выпустились. Я их списки отправила. Теперь эти списки в МВД. Я не знаю по какой причине они не выпускают", - сообщила директор автошколы Дана.

В полиции заявляют, что никакие списки к ним подавать не надо. Все данные с момента поступления курсантов до окончания их обучения вносятся в автоматизированную информационную систему "Автошкола".

"Все этапы от обучения до экзамена строго регламентированы и интегрированы. Человеческий фактор исключен. Заявления о каких-либо препятствиях полиции не соответствует действительности. При выявлении организационных недоработок в учебном заведении руководство автошколы несет ответственность в установленном порядке", - пояснила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Порядка 60 человек просят вернуть свои деньги. Однако доказать, что они получали услуги в данной автошколе сложно, говорят люди. Договоров у них нет, а оплата производилась переводом на номер инструктора. Добиться возврата средств экс-курсанты хотят через суд.

В начале года сообщалось, что в Караганде претенденты на получение водительского удостоверения столкнулись с проблемами из-за ошибки в базе данных. Курсанты начали массово предъявлять претензии к автошколам.

В прошлом году жители Шымкента пожаловались на затянувшиеся очереди в спецЦОНах - некоторым приходилось ждать больше месяца, чтобы сдать экзамен и получить водительские права.

А в Жамбылской области выданное водительское удостоверение признали недействительным из-за проникновения неизвестного лица в базу ЦОНа.

Также напомним, процесс получения водительских прав упростили в Казахстане. Теперь не нужно предоставлять медицинскую справку 073/у в бумажном виде.