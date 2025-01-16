Выпускники автошкол не могут сдать экзамены на права в Караганде из-за ошибок в базе данных

В Караганде претенденты на получение водительского удостоверения столкнулись с проблемами из-за ошибки в базе данных. Курсанты начали массово предъявлять претензии к автошколам, передает "31 канал".

Сотни претендентов на водительские права оказались не допущены к сдаче экзаменов из-за ошибок в базе данных автошкол. Причем разъяснений они не смогли получить ни в госучреждении, ни в самих автошколах.

Один из курсантов приехал в Караганду за 400 км из поселка Атасу области Ұлытау. Своего спецЦОНа там еще нет, и выпускники автошкол получают водительские удостоверения в Караганде. Но сдать ни теорию, ни вождение он не смог.

В ЦОНе ему сказали, что автошкола, где он учился, не внесена в базу данных. В автошколе ответили, что в этом вина самого ЦОНа.

"Я проехал 400 км, а мне здесь отказывают в сервисе. Оставаться на несколько дней, пока не разберутся во всей этой истории, тоже возможности нет.

Все расходы обратно на дорогу, питание, опять же снимать квартиру. Ладно, если бы были родственники", - отметил курсант из поселка Атасу Дамир Толеубек.

В ЦОН приехали и директоры автошкол, которым курсанты массово начали предъявлять претензии. У руководителя одной из школ Ирины Биллер к экзаменам не допустили ни одного из 62-х выпускников. Дело в том, что систему выдачи водительских удостоверений переводят в цифровой формат.

До 25-го декабря все автошколы должны были сдать в административную полицию данные о своих учениках с 2022 года. Они это сделали. Но в базе оказались некорректно вбиты даты начала и окончания обучения. База - АИС Автомектеп - принадлежит частной компании.

"Все к нам приходят жалуются. Родители говорят, верните нам деньги. Вы - несуществующие организации. Я уже 30 лет руковожу автошколой. 30 лет работаю, такое в первый раз", - рассказал руководитель автошколы города Балхаша Заир Кульчуков.

Ирина Биллер в свою очередь также рассказала о происходящем.

"Это частная организация сама себя провозгласила, сама себя выбрала, сама себя наделила полномочиями и теперь, несмотря на наш отказ, нас пытаются благодаря МВД засунуть в эту частную структуру", - сообщила Ирина Биллер.

Руководители автошкол сами исправить цифры в базе не могут, так как не имеют доступа. Мало того, за хранение данных каждого курсанта теперь они должны платить владельцу АИС. В спецЦОНе тоже разводят руками. Они лишь посредники, организация, которая принимает документы по принципу одного окна, и передает в уполномоченные органы.

"Спустил письмо Комитет административной полиции о том, что с 13 числа необходимо принимать курсантов только по электронным свидетельствам об окончании курсов", - сказал заместитель директора НАО "Правительство для граждан" по Карагандинской области Жансаят Кулжанбеков.

По словам директоров школ, они были бы рады выдавать электронные свидетельства, но установленной формы нет. Приказ МВД предусматривает только бумажный вариант бланка строгой отчетности.

Ранее сообщалось, что жители Шымкента пожаловались на затянувшиеся очереди в спецЦОНах - некоторым приходилось ждать больше месяца, чтобы сдать экзамен и получить водительские права.

А в Жамбылской области выданное водительское удостоверение признали недействительным из-за проникновения неизвестного лица в базу ЦОНа.

Также массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане. Наблюдались проблемы с выдачей водительских удостоверений.