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"Пришел в июле, очередь на конец сентября": шымкентцы пожаловались на очереди в спецЦОНах

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ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Шымкента жалуются на затянувшиеся очереди в спецЦОНах – некоторым приходится ждать больше месяца, чтобы сдать экзамен и получить водительские права, передает Otyrar.kz.

На огромные очереди жалуются не только курсанты, но и владельцы автошкол. По словам желающих получить водительские права, даже дождавшись своей очереди, попасть на экзамен непросто.

"Я пришел в июле, встал в очередь, сказали подойти в августе. Пришел, получил талон, чтобы сделать фото на документы. В итоге меня там не приняли, никого не было, и талоны просто так шли. Я с 9 утра ждал, к 2 часам стал беспокоиться, спрашивать, почему я не могу пройти, если никого нет. Мне сказали ждите. К 5 часам сказали, что они закрыты. Я опять в очереди – уже на конец сентября", — поделился горожанин Мирас Ашенов.

Представители автошкол считают, что дело в нехватке компьютеров – на три спецЦОНа в Шымкенте всего 9 компьютеров, где курсанты могут сдать экзамен. На прохождение экзамена каждому курсанту дают 40 минут.

"Если, например, записались на экзамен, они должны ждать месяц, даже более месяца, чтобы зайти и сдать экзамен. Приходится нам рекомендовать ближайшие области, например, Жамбылскую, Туркестанскую, Сарыагаш, чтобы поехали сдать экзамены", — рассказал директор автошколы Батыр Бердиев.

Горожане просят увеличить количество компьютеров для сдачи экзамена на права.

Между тем в филиале "Правительства для граждан" рассказали, что сейчас в трех спецЦОНах в день принимают 128 кандидатов в водители на сдачу теоретического экзамена. Планируют добавить еще несколько компьютеров.

"Кроме этого, добавляются еще два компьютера для приема экзаменов в спецЦОНе "Аргымак" города Шымкент, что позволит увеличить количество мест на бронирование до 32 единиц", — заявила PR-менеджер филиала "Правительство для граждан" по Шымкенту Алтынай Татаева.

С 3 сентября в спецЦОНах города будут принимать до 160 услугополучателей в день для приема теоретических экзаменов, говорится в материале.

Напомним, в начале августа сообщалось, что в Казахстане стало проще получить и обновить водительские права – eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения. Кроме того, был расширен список отделений ЦОН, где граждане могут получить готовые документы.

Добавим также, ранее стражи порядка предупреждали казахстанцев, что в Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение. Для "покупателя" такие сделки могут закончиться плохо.

А в мае мажилис одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым казахстанцам станет сложнее получить водительские права.

В апреле сообщалось о запуске в Казахстане услуги по выдаче международных водительских удостоверений. Тем не менее в МВД отмечали, что национальное водительское удостоверение РК действительно в странах, которые подписали Конвенцию о дорожном движении. В настоящее время это более 80 стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156349-prishel-v-iyule-ochered-na-konec-sentyabrya-shymkentcy-pozhalovalis-na-ocheredi-v-specconah/

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