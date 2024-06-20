"Проник в базу ЦОНа": казахстанец получил права, не сдав экзамен

В Жамбылской области выданное водительское удостоверение признали недействительным из-за проникновения неизвестного лица в базу ЦОНа, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску Департамента полиции Жамбылской области о признании водительского удостоверения местного жителя недействительным рассмотрели в Жуалынском районном суде.

"Согласно сведениям ДП, в сентябре 2023 года 35 лицам выданы водительские удостоверения без прохождения теоретической и практической сдачи экзамена", - пояснили в суде.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.1 ст.385, п.4 ч.3 ст.190 УК РК.

"Установлено, что неизвестное лицо, проникнув в базу Центра обслуживания населения, поставило отметку, что 35 человек сдали экзамены. Допрошенный в суде ответчик подтвердил, что самостоятельно не смог пройти экзамен, однако повторно его не сдавал, а приобрел водительское удостоверение, заплатив 150 тыс. тенге", - говорится в сообщении суда.

Решением суда иск Департамента полиции Жамбылской области был удовлетворен полностью, водительское удостоверение мужчины признали недействительным.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.385 УК РК подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, если оно совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, - штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.