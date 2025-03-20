Казахстанцам будут платить компенсацию, если их данные утекли в сеть

На брифинге СЦК глава комитета инфобезопасности МЦРИАП сообщил о планах ввести в Казахстане киберстрахование – выплаты в случае, если данные гражданина утекли в сеть, передает корреспондент NUR.KZ.

"По киберстрахованию инициативу мы будем продвигать. Мы говорим о повышении штрафов, что государство увеличивает штрафы: мы наказываем тех, кто допускает утечки.

При этом возникает резонный вопрос у наших граждан. Данные гражданина утекли - что получил гражданин? Какую компенсацию получил гражданин за то, что его персональные данные были утрачены? То есть, помимо штрафа, который получит государство, сам гражданин в настоящее время ничего не получает.

Процесс киберстрахования позволит как раз получить страховые выплаты уже непосредственно тому гражданину, чьи данные были утрачены по вине чьей-то. Это очень важный аспект, я думаю, наши граждане будут этим активно пользоваться", - сообщил глава комитета МЦРИАП Руслан Абдикаликов.

На этом же брифинге Абдикаликов сообщил, что в Казахстане появится реестр утраченных данных, которые оказались в Сети. По этому реестру казахстанцы смогут проверить, были ли их личные данные незаконно распространены в Сети.

Напомним, в прошлом году в Казахстане несколько раз происходили утечки персональных данных граждан.

В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.

При этом глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных.

Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

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