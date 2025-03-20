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Казахстанцам будут платить компенсацию, если их данные утекли в сеть

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Мужчина смотрит в ноутбук
Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге СЦК глава комитета инфобезопасности МЦРИАП сообщил о планах ввести в Казахстане киберстрахование – выплаты в случае, если данные гражданина утекли в сеть, передает корреспондент NUR.KZ.

"По киберстрахованию инициативу мы будем продвигать. Мы говорим о повышении штрафов, что государство увеличивает штрафы: мы наказываем тех, кто допускает утечки.

При этом возникает резонный вопрос у наших граждан. Данные гражданина утекли - что получил гражданин? Какую компенсацию получил гражданин за то, что его персональные данные были утрачены? То есть, помимо штрафа, который получит государство, сам гражданин в настоящее время ничего не получает.

Процесс киберстрахования позволит как раз получить страховые выплаты уже непосредственно тому гражданину, чьи данные были утрачены по вине чьей-то. Это очень важный аспект, я думаю, наши граждане будут этим активно пользоваться", - сообщил глава комитета МЦРИАП Руслан Абдикаликов.

На этом же брифинге Абдикаликов сообщил, что в Казахстане появится реестр утраченных данных, которые оказались в Сети. По этому реестру казахстанцы смогут проверить, были ли их личные данные незаконно распространены в Сети.

Напомним, в прошлом году в Казахстане несколько раз происходили утечки персональных данных граждан.

В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.

При этом глава ЦАРКА Олжас Сатиев выразил мнение, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке своих данных.

Минцифры рекомендует гражданам соблюдать нижеуказанные пункты при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229665-kazahstancam-budut-platit-kompensaciyu-esli-ih-dannye-utekli-v-set/