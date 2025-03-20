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Казахстанцы смогут узнать, какие их данные утекли в Сеть

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Девушка держит в руках смартфон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Tatiana Meteleva / Getty Images

На брифинге СЦК глава комитета по инфобезопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов заявил о создании в Казахстане реестра утраченных данных, которые оказались в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы хотим создать реестр утраченных данных - такую базу, в которой каждый гражданин сможет ввести фамилию и имя или номер телефона, или адрес электронной почты, и система ему выдаст, были ли по таким данным какие-либо утечки вообще в мире.

Соответственно, для чего эта информация… В первую очередь для нас как для регулятора это важно - чтобы проинформировать граждан, что мы нашли какую-то утечку. Второе, для чего это нужно, - чтобы гражданин понимал, какой объем данных уже утрачен.

Интернет помнит все. Поэтому, если кто-то к нему обращается и оперирует какими-то данными, человек должен понимать, что это не обязательно работник госоргана (поскольку данные и так есть в открытом доступе, это может быть мошенник - прим. ред.)", - сообщил глава комитета Руслан Абдикаликов.

Добавим, также сегодня глава комитета инфобезопасности МЦРИАП сообщил о планах ввести в Казахстане киберстрахование - выплаты в случае, если данные гражданина утекли в Сеть.

Ранее в декабре прошлого года глава комитета Минцифры прокомментировал утечку данных казахстанцев - по его словам, утечка произошла из базы российской компании.

"Все данные казахстанцев, которые мы там обнаружили, самое важное, что там было - это фамилия, имя и номер документа, удостоверяющего личность", - сообщил глава комитета инфобезопасности Руслан Абдикаликов.

А осенью прошлого года в Казахстане предложили ограничить срок хранения персональных данных. Глава комитета инфобезопасности сообщил, что страховые компании в Казахстане могут много лет хранить персональные данные граждан и не нести за это ответственность.

Стоит напомнить, что ранее несколько раз происходили утечки персональных данных казахстанцев. В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре этого года эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229662-kazahstancy-smogut-uznat-kakie-ih-dannye-utekli-v-set/