Жителей одной из областей Казахстана предупредили о новом рабочем графике

В Алматинской области поменялся график рабочего времени в государственных органах - с 8:00 до 17:30 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, при этом обязательный 8-часовой рабочий день сохраняется в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Установленный обеденный перерыв не входит в рабочее время, поэтому все требования Трудового кодекса соблюдены.

Акимат Алматинской области и все подведомственные ему государственные учреждения продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая своевременное и качественное обслуживание населения.

Ранее глава Министерства труда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.

В этом году сообщалось, что с 21 апреля сотрудники государственных структур Актюбинской области перейдут на новый режим рабочего времени за счет сокращения обеда и начала рабочего дня на полчаса раньше.

С 20 марта госструктуры и бюджетные организации в Усть-Каменогорске начали работать на час раньше.

Также сообщалось, все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.