Жителей одной из областей Казахстана предупредили о новом рабочем графике
Опубликовано:
В Алматинской области поменялся график рабочего времени в государственных органах - с 8:00 до 17:30 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, при этом обязательный 8-часовой рабочий день сохраняется в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Установленный обеденный перерыв не входит в рабочее время, поэтому все требования Трудового кодекса соблюдены.
Акимат Алматинской области и все подведомственные ему государственные учреждения продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая своевременное и качественное обслуживание населения.
Ранее глава Министерства труда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.
В этом году сообщалось, что с 21 апреля сотрудники государственных структур Актюбинской области перейдут на новый режим рабочего времени за счет сокращения обеда и начала рабочего дня на полчаса раньше.
С 20 марта госструктуры и бюджетные организации в Усть-Каменогорске начали работать на час раньше.
Также сообщалось, все районы Восточно-Казахстанской области перешли на собственный рабочий график - с 8 утра до 17:30. Так регион приспособился к новому часовому поясу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255964-zhiteley-odnoy-iz-oblastey-kazahstana-predupredili-o-novom-rabochem-grafike/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах