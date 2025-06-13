Сатыбалды пригрозил районным акимам Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды продолжил объезд Медеуского района, в рамках которого ознакомился с проектами развития данного района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Объезд начался с посещения Восточной объездной автодороги (ВОАД), где был поднят вопрос капитального ремонта системы автоматического полива для надлежащего ухода за зелеными зонами.

Глава города подчеркнул, что возьмет на контроль благоустройство города в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

"Хочу, чтобы каждый относился к этому с такой же ответственностью. Сейчас я вижу, что многие коммерческие объекты - кафе, рестораны и магазины - не убирают прилегающую территорию, ссылаясь на акимат. Но чистота - общее дело. Нужно, чтобы все принимали в этом участие", - отметил Дархан Сатыбалды.

Также глава города посетил микрорайон Думан, где наблюдается рост числа населения из-за активного строительства новых жилых комплексов.

Здесь рассматривается вопрос строительства семейно-врачебной амбулатории на 500 посещений в смену с целью охвата новых жителей.

Аким города встретился с горожанами и пообещал, что с открытием новой поликлиники медицинские услуги будут доступны всем категориям граждан.

Еще Сатыбалды посетил строительную площадку школы, возводимой в рамках нацпроекта "Келешек мектептері".

Данное учебное заведение рассчитано на 2 тыс. мест.

Отмечается, что проектом предусмотрено трехэтажное здание с актовым залом, столовой на цокольном этаже, отдельной парковкой и спортивным стадионом.

Аким Алматы потребовал от подрядной организации завершить все работы до августа текущего года, чтобы в сентябре дети смогли приступить к занятиям.

А в районе Малой Станицы Дархан Сатыбалды ознакомился с комплексом из девяти зданий на ул. Кабилова, которые пустуют уже более двух лет. В настоящее время был поднят вопрос передачи зданий в коммунальную собственность для их рационального использования.

Аким мегаполиса поручил проработать этот вопрос, чтобы были учтены все потребности жителей - наблюдается нехватка соцобъектов

Завершился объезд посещением базы ГКП "Алматы Тазалық".

Градоначальник ознакомился с работой по круглогодичному содержанию дорог, а также с техникой, задействованной в горной и предгорной местностях.

По итогам объезда Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за уборкой улично-дорожной сети, подчеркнув, что при выявлении нарушений акимы районов будут нести персональную ответственность.

Напомним, 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима южной столицы.

В тот же день Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года. До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область. Ранее он также работал в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и занимал дипломатические посты за рубежом.

На днях новый глава города высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе. Сатыбалды дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений.