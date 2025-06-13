Из-за ремонта на теплосетях на ночь ограничат движение на участке проспекта Абая в Алматы

В ТОО "Алматинские тепловые сети" предупредили жителей Ауэзовского района об ограничении движения на участке проспекта Абая в ночь с 13 на 14 июня, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что в Ауэзовском районе на проспекте Абая проведут работы по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Для обеспечения безопасности ремонтных работ с 13 июня 23:00 до 14 июня 08:00 движение автотранспорта по проспекту Абая от дома №26 до улицы Саина в западном направлении будет затруднено.

На период проведения ремонта движение будет организовано по автобусной полосе", - сообщили в коммунальном предприятии.

Отмечается, что движение в восточном направлении сохранится без изменений.

Ранее сообщалось, в Алматы из-за реконструкции теплосетей с 3 июня ограничили проезд по двум улицам: Айтиева и Казыбек би. Работы будут продолжаться до 6 июля.

Также в Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: 31 мая по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; с 31 мая по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.

Кроме того, из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.

И в связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Участок перекрытия. Фото: ТОО "Алматинский тепловые сети"