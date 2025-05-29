В Алматы до конца лета ограничат движение по трем улицам

Из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина, передает NUR.KZ со ссылкой на АлТС.

Как сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети", на время реконструкции теплосетей в Бостандыкском районе Алматы ограничат движение автотранспорта на трех улицах.

С 30 мая по 15 августа движение автотранспорта будет ограничено на бульваре Бухар Жырау - от улицы Байтурсынова до улицы С. Маркова с северной стороны. С 29 мая движение на южной стороне бульвара Бухар Жырау возобновится.

С 1 июня по 20 августа движение будет ограничено по улице Сатпаева - от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова в обоих направлениях.

С 2 июня по 20 августа движение будет ограничено на улице Габдуллина - от улицы Римского-Корсакова до улицы Нахимова в обоих направлениях.

Ограничение движения. Фото: акимат Алматы

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Причина - в Бостандыкском районе ведется реконструкция трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, общей протяженностью 2,7 километра, расположенного в контуре улиц Габдуллина - набережная Хамита Ергалиева - Бухар Жырау - Байтурсынова. В период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям сохранится.

"Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 128 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов, 2 детских садов, 1 школы, 1 медицинского учреждения и 65 других объектов.

В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - обращаются к горожанам в ведомстве.

Добавим, ранее сообщалось, что в связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Кроме того, по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.

Также ранее в акимате Алматы напомнили, что 23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

А 26 апреля 2025 года были начаты работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, с комплексным благоустройством улиц по принципу "от фасада до фасада".

"Сегодня ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Для обеспечения удобства горожан подготовлена схема дорожного движения для организации объезда на период проведения СМР с оповещением в социальных сетях и специальном Telegram-канале "Almaty Joly", - сказано в сообщении.