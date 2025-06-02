Ремонт на двух улицах: какие участки в Алматы водителям лучше объезжать до 6 июля
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В Алматы из-за реконструкции теплосетей с 3 июня ограничат проезд по двум улицам: Айтиева и Казыбек би. Работы будут продолжаться до 6 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону ведутся работы по замене теплосетей, которые выработали свой нормативный срок. Поэтому с 3 июня по 6 июля движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы будет ограничено:
- на улице Айтиева от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях);
- на улице Казыбек би от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
"На данных объектах в текущем году планируется заменить сети теплоснабжения общей протяженностью 1 километр, введенные в эксплуатацию в 1978-1989 годах, что позволит обеспечить жителей 13 многоквартирных жилых домов стабильным теплоснабжением в зимний период", - пояснили в акимате.
Ранее сообщалось, в Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: 31 мая по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; с 31 мая по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.
Напомним, также из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.
В связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
Кроме того, по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251434-remont-na-dvuh-ulicah-kakie-uchastki-v-almaty-voditelyam-luchshe-obezzhat-do-6-iyulya/