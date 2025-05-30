В двух районах Алматы временно ограничат проезд по участкам улиц

В Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на АлТС.

Как сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети", в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алматы продолжается плановая реконструкция инженерных сетей. В связи с этим в двух районах города временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц.

С 31 мая по 20 июля в Алмалинском районе движение автотранспорта будет ограничено на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях.

Ограничение движения. Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

С 31 мая по 30 июня в Турксибском районе движение автотранспорта будет ограничено на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.

Ограничение движения. Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции магистральных трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов.

Всего в указанных районах в текущем году планируется заменить сети теплоснабжения общей протяженностью 3 километра, введенные в эксплуатацию в 1983-1985 годах, что позволит обеспечить жителей 105 многоквартирных жилых домов, 5 частных домов, 1 школы и 3 других объектов стабильным теплоснабжением в зимний период.

Вместе с тем в период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям будет сохранена.

Напомним, также из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.

В связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Кроме того, по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.