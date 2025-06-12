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Запрет на проведение пышных банкетов для выпускников школ в Казахстане назвали незаконным

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Школьный выпускной
Выпускной. Иллюстративное фото: Ekaterina Utorova / Getty Images

Юристы считают незаконным запрет на пышные банкеты для выпускников. По их словам, после получения аттестатов школьники уже не считаются учащимися, сообщает 31 канал.

Рестораторы рассказали телеканалу, что в этом году интерес к проведению выпускных вечеров в заведениях заметно снизился. Кроме того, большинство мероприятий теперь проходят строго с 7 до 11 часов вечера.

"Запрещаются какие-либо поборы на проведение каких-то пышных мероприятий, торжеств, привлечение аниматоров, ивент-агентств на организацию выездов на автомобилях. Это прежде всего связано с безопасностью детей", - заявил директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения РК Ерлан Калмаков.

Но юристы поясняют, в пределах школы за организацию выпускных ответственность несет администрация учебного заведения, за ее пределами - уже родители. Поэтому празднества в кафе и ресторанах запретить никто не может.

"Все выпускные не в школах ведь проводятся, а в каких-то кафешках, ресторанах. Снимают особняки. Все, что там происходит, запрет не распространяется тем более, они уже получили аттестаты, они уже даже не учащиеся, все они закончилось их детство, и власти у администрации на них нет. Полиция тоже не может запрещать", - сообщил юрист Сергей Уткин.

В то же время юристы напоминают: подростки младше 18 лет не имеют права находиться в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время. Кроме того, закон запрещает несовершеннолетним употребление алкоголя, и за это уже несут ответственность как сами подростки, так и их родители.

Напомним, ранее министр просвещения Гани Бейсембаев дал совет родителям касательно выпускных, рекомендуя "прекращать расточительство".

"Родителям нужно прекращать расточительство в этих мероприятиях. Мы не должны заставлять наших детей тратить деньги безосновательно и без необходимости.

Все-таки школа - это среда воспитания и пример для подрастающего поколения. Если мы сейчас с родителями будем заниматься ресторанами, кафе и т. д., то какое поколение мы вместе вырастим?" - сказал он.

Напомним, в прошлом году в Министерстве просвещения запретили организовывать выпускникам в Казахстане пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях.

Тем не менее в конце мая сразу в нескольких районах Туркестанской области были замечены кортежи с выпускниками, которые высовывались из окон.

В состав кортежей входили дорогие авто, в том числе марок Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Практически ко всем авто были приняты административные меры, к ответственности привлекли водителей. Также были проведены беседы с учащимся и их родителями.

Кроме того, во время последнего звонка в прошлом году выпускники из поселка Боранкул в Мангистауской области устроили массовую драку. Полицейские задержали и доставили в участок 47 несовершеннолетних участников потасовки. Позже в Сети появилось несколько роликов с извинениями родителей школьников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254938-zapret-na-provedenie-pyshnyh-banketov-dlya-vypusknikov-shkol-v-kazahstane-nazvali-nezakonnym/