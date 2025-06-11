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Узнал голос в трубке: в Костанае мужчина помог другому сберечь 3 млн тенге

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Двое мужчин жмут друг другу руки
Рукопожатие. Иллюстративное фото: Freepik/Freepik

Сын пенсионерки, которой позвонила телефонная мошенница, пришел проверить ситуацию в банк и там предотвратил перевод средств другим человеком этой же мошеннице, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Костанае жители проявили взаимопомощь, предотвратив мошенничество.

Все началось с телефонного звонка пенсионерке, в котором неизвестный представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях на ее счете, требуя немедленных действий.

Женщина почти поверила, но, к счастью, ее сын своевременно вмешался. Он лично пришел в банк, чтобы разобраться.

Сотрудники финансового учреждения вызвали полицейских из управления по противодействию киберпреступности. Проверка IP-адреса показала: звонили из-за границы. Классическая схема телефонного мошенничества.

Сын пенсионерки собирался было уйти, когда в холле банка заметил другого мужчину, державшего в руках значительную сумму наличных и разговаривавшего по телефону.

Голос в трубке показался ему до боли знакомым - это была та самая мошенница.

Оказалось, что мужчина уже оформил перевод на 3 млн тенге. Удалось вовремя остановить его и объяснить, что он тоже попался на удочку.

Таким образом, благодаря цепной реакции - от настороженности сына до оперативной работы полиции и сотрудников банка - удалось сохранить средства сразу двух костанайцев.

"Полиция еще раз обращает внимание граждан: сотрудники правоохранительных органов и банковские работники никогда не связываются с клиентами по телефону с целью "спасения их денежных средств". Рекомендуется проявлять повышенную бдительность", - подчеркивают правоохранители.

Напомним, ранее в марте пенсионер из Степногорска по указанию мошенников снял личные сбережения с депозита и стал перечислять их на счета дропперов, но близкие успели его остановить.

До этого стало известно, что в Кокшетау пенсионерка продала квартиру и отдала 18,5 млн тенге мошенникам. Они убедили 74-летнюю женщину, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации. Об этом потерпевшая не должна была никому рассказывать.

А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Ее убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции.

В Карагандинской области попытку мошенничества на сумму 1 млн тенге в отношении местной жительницы сняли на видео и предотвратили сотрудники "CyberPol". На видео попало и то, как мошенники, поняв неудачу, стали оскорблять полицейского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254494-uznal-golos-v-trubke-v-kostanae-muzhchina-pomog-drugomu-sberech-3-mln-tenge/