Близкие акмолинца не дали ему перевести все деньги на чужие счета

Пенсионер из Степногорска по указанию мошенников снял личные сбережения с депозита и стал перечислять их на счета дропперов, но близкие успели его остановить, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, очередной факт интернет-мошенничества, связанный с обманом пенсионера, зарегистрировали в Степногорске.

Потерпевшим оказался местный житель, который поверил лжесотрудникам КНБ и Национального банка и лично снял свои сбережения, чтобы отдать мошенникам.

Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники действовали по довольно распространенной схеме.

"Позвонив на телефон акмолинца и представившись сотрудниками КНБ, они сообщили, что мужчина якобы переводит деньги за границу, и необходимо обезопасить счета. Доверившись аферистам, пенсионер сообщил им о своих личных сбережениях на депозите и по указке мошенников снял деньги", - рассказали в МВД.

Затем несколькими переводами потерпевший отправил часть денег на счета третьих лиц.

"К счастью, его близкие узнали об инциденте, и он не успел отправить все деньги, однако сумма ущерба составила 1,3 млн тенге. Сам же потерпевший рассказал, что о фактах мошенничества слышал, однако, растерявшись, действовал по инструкции преступников", - сообщили в ведомстве.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными и ни в коем случае не выполнять указания неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных или специальных органов, менеджерами банков, операторами сотовой связи или работниками социальных сфер.

Ранее стало известно, что в Кокшетау пенсионерка продала квартиру и отдала 18,5 млн тенге мошенникам. Они убедили 74-летнюю женщину, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации. Об этом потерпевшая не должна была никому рассказывать.

А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Ее убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции.