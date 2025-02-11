Актюбинка продала две квартиры и авто, а затем перевела 53 млн тенге на чужой счет

Жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только с начала года на территории Актюбинской области зарегистрировали 108 фактов интернет-мошенничеств.

В одном из случаев мошенники у доверчивой жительницы Актобе выманили более 53 млн тенге.

Потерпевшей поступил звонок через мессенджер WhatsApp. Звонивший представился президентом программы "Болашак" и сообщил, что она числится в списке лиц, подлежащих проверке на возможность проведения мошеннических действий и ей необходимо переговорить с сотрудником КНБ.

"Далее звонит "сотрудник КНБ", который сообщает, что неизвестные лица пытаются совершить мошеннические действия с использованием ее счетов и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции сотрудника.

Таким образом, злоумышленники, злоупотребляя доверием, заставили продать две квартиры и автомашину. Вырученные средства, это 53 млн тенге, потерпевшая перевела на счет мошенников", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Ранее телефонные мошенники представились жителю Актобе курьером "Казпочты" и сотрудником полиции и рассказали, что некие люди пытаются совершить действия на его банковских счетах, а для предотвращения требуется провести все операции по инструкции. Потерпевший несколькими траншами перевел более 10 млн тенге личных сбережений на счет, предоставленный мошенниками.

Также в Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 млн тенге. Звонивший также угрожал, что жертву привлекут к уголовной ответственности.