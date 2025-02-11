Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинка продала две квартиры и авто, а затем перевела 53 млн тенге на чужой счет

Опубликовано:

Расстроенная женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, только с начала года на территории Актюбинской области зарегистрировали 108 фактов интернет-мошенничеств.

В одном из случаев мошенники у доверчивой жительницы Актобе выманили более 53 млн тенге.

Потерпевшей поступил звонок через мессенджер WhatsApp. Звонивший представился президентом программы "Болашак" и сообщил, что она числится в списке лиц, подлежащих проверке на возможность проведения мошеннических действий и ей необходимо переговорить с сотрудником КНБ.

"Далее звонит "сотрудник КНБ", который сообщает, что неизвестные лица пытаются совершить мошеннические действия с использованием ее счетов и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции сотрудника.

Таким образом, злоумышленники, злоупотребляя доверием, заставили продать две квартиры и автомашину. Вырученные средства, это 53 млн тенге, потерпевшая перевела на счет мошенников", - пояснили в ДП Актюбинской области.

Ранее телефонные мошенники представились жителю Актобе курьером "Казпочты" и сотрудником полиции и рассказали, что некие люди пытаются совершить действия на его банковских счетах, а для предотвращения требуется провести все операции по инструкции. Потерпевший несколькими траншами перевел более 10 млн тенге личных сбережений на счет, предоставленный мошенниками.

Также в Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 млн тенге. Звонивший также угрожал, что жертву привлекут к уголовной ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219688-aktyubinka-prodala-dve-kvartiry-i-avto-a-zatem-perevela-53-mln-tenge-na-chuzhoy-schet/