"Ты там больше не работаешь": мошенники "уволили" полицейского в Карагандинской области

В Карагандинской области попытку мошенничества на сумму 1 млн тенге в отношении местной жительницы сняли на видео и предотвратили сотрудники "CyberPol", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел киберполиции управления полиции Абайского района поступил звонок от начальника местного филиала одного из банков.

Он рассказал о подозрительной ситуации с участием 65-летней жительницы района, находившейся в отделении банка.

Как стало известно, на мобильный телефон гражданки позвонил абонент с неизвестного номера.

"Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, воспользовались доверием женщины и направили ее в ближайшее отделение банка. Во время разговора мошенники оказывали психологическое давление, угрожая уголовной ответственностью и требуя перевести 1 млн тенге на так называемый "безопасный счет", - пояснили в МВД.

Сотрудники полиции вмешались в ситуацию, прервали разговор женщины с мошенниками и провели разъяснительную беседу.

Благодаря оперативным действиям полиции и сотрудников банка попытка перевода денег была предотвращена, а средства возвращены на депозитный счет пострадавшей.

На видео попал разговор пенсионерки с мошенником, выдававшим себя за сотрудника Национального банка РК. Логотип этого ведомства стоял на заставке телефона при звонке. В беседу вмешался прибывший на место сотрудник полиции.

"Бабушка, пожалуйста, дайте мне телефон. Вас обманули, понимаете?" - объяснил страж порядка.

"С этого момента ты больше там не работаешь", - заявил мошенник полицейскому. Далее он продолжил разговор с пенсионеркой.

"Я долго ждать буду? Почему ваш телефон у какого-то неизвестного? Что вы с ним общаетесь? Как он имеет право вас не отпускать? Я сотрудник департамента. Он (полицейский - прим. ред.) не имеет права вас задерживать. На каком основании он вас задерживает? Он не знает, откуда, кто, что, лезет со своими какими-то предметами разговора. Вы ему скажите: "Мальчик, я в твоей помощи не нуждаюсь, иди своей дорогой, я своими делами занимаюсь". Зачем вы ему телефон даете?" - высказал недовольство злоумышленник.

На видео попало и то, как мошенники, поняв неудачу, стали оскорблять полицейского.

"Ты смелый такой, у бабушки телефон хватать? Покажись. Я тебе еще раз говорю: покажись. Ты чего перестал бубнеть? Ты ж такой смелый был, пока я тебя по видео не набрал", - заявил мошенник.

Ситуацию прокомментировали и в банке, куда пришла за деньгами женщина.

"Обратилась клиентка, которая вела себя подозрительно. Предположив, что она разговаривает по телефону с мошенниками, мы вызвали сотрудников полиции. По прибытии сотрудников полиции с клиенткой была проведена разъяснительная беседа. Деньги были возвращены ей на счет", - рассказали в банке.

О схеме мошенников рассказала и сама пенсионерка, которая попала в беду.

"Я - жительница Абая, проживаю здесь много лет. Мне позвонили в WhatsApp, сказали, что хотят взломать мой счет и снять 500 тысяч. Некий человек, которого я вообще не знаю, оформил у нотариуса доверенность на снятие моих средств. Я решила себя обезопасить, пошла в банк, сняла деньги со счета. Потом мошенники начали мне названивать и просить, чтобы я деньги перевела на их счет. В банке меня задержал начальник. Он вызвал полицию, что это мошенники. Объяснили мне все", - поделилась женщина.

Ранее в Казахстане сняли на видео очередной разговор с мошенниками, выдающими себя за операторов мобильной связи. Запись опубликовал ДП Астаны. На кадрах видно, как женщина разговаривает с позвонившим с номера 1414 о якобы окончании срока действия сим-карты.

А в Карагандинской области записали на видео разговор мошенника с пожилой местной жительницей. Он потребовал от нее ползком добираться до банкомата, если нет сил. Водитель такси, услышав разговор бабушки, сразу сообщил о своих подозрениях сотрудникам полиции, которые предотвратили преступление.