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Жительница Кокшетау продала свою квартиру за 18,5 млн тенге и быстро лишилась денег

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Пенсионерка грустит
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

В Кокшетау пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Кокшетау полицейские расследуют уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стала 74-летняя пенсионерка.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 февраля посредством мессенджера WhatsApp потерпевшей поступило сообщение якобы от бывшего руководителя.

Абонент пояснил, что в настоящее время силовыми органами проводится проверка сотрудников, в том числе и находящихся на пенсии, на предмет утечки информации и спонсирования террористических организаций. Далее в течение дня пенсионерке звонили лжесотрудники ДКНБ и Национального банка.

"Они убедили ее в том, что мошенники от ее имени переводят денежные средства в запрещенные организации, но есть возможность пресечь эти преступные действия. Лжеменеджер банка пояснила, что акмолинке следует продать свою квартиру мошенникам, а затем силовики задержат их с поличным и сделка купли-продажи аннулируется", - пояснили в ДП Акмолинской области.

О своем участии в спецоперации женщина не должна была никому рассказывать.

"При этом сами аферисты дали ей номер покупателя, который оказался местным перекупщиком квартир. Договорившись о покупке квартиры на сумму 18,5 млн тенге, потерпевшая и риелтор оформили сделку, а затем вырученные деньги в полном объеме женщина самостоятельно перевела на счета третьих ли, сделав при этом более 30 транзакций в разных местах", - добавили в ведомстве.

11 февраля акмолинка написала заявление по факту мошеннических действий. В настоящее время проводится досудебное расследование и оперативные мероприятия.

Ранее стало известно, что жительница Акмолинской области собиралась приобрести 2-комнатную квартиру и другие помещения, но в итоге лишились 12 млн тенге. Подозреваемым в мошенничестве оказался ее знакомый. Женщина ждала несколько месяцев, прежде чем обратилась в полицию.

А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Ее убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219841-zhitelnica-kokshetau-prodala-svoyu-kvartiru-za-18-5-mln-tenge-i-bystro-lishilas-deneg/