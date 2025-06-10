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Когда казахстанцы смогут легально трудиться в Южной Корее, рассказали в Минтруда

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Қазақ тілінде оқу
Мужчина выполняет расчеты
Бухгалтер. Иллюстративное фото: busra İspir / Getty Images

Ерболат Абулхатин на брифинге в кабмине рассказал, на каком этапе находится процесс присоединения Казахстана к южнокорейской системе для легального трудоустройства, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин сообщил, что в 2024 году была принята концепция миграционной политики, одной из целей которой является предоставление казахстанцам возможности трудоустройства и легальной работы за рубежом, в том числе - в Южной Корее. Для этого Казахстану необходимо присоединиться к южнокорейской системе Employment  Permit  System.

"Проводятся мероприятия по заключению соглашений с рядом стран. В прошлом году было подписано соглашение с Катаром по трудоустройству казахстанцев. Также велась большая работа с Южной Кореей. Наблюдается высокая заинтересованность наших граждан, особенно жителей южных регионов, которые, к сожалению, работают там нелегально. Цель — легализовать их труд.

Со стороны казахстанского МИДа соответствующие предложения были направлены Южной Корее, однако со сменой их правительства эта работа немного затормозилась. Тем не менее, с учетом прихода нового правительства и президента, я думаю, что начатая в прошлом году работа будет завершена в этом году", - добавил он.

По его словам, этот процесс не зависит от Казахстана.

"Все зависит от решения правительства Южной Кореи", - резюмировал спикер.

Напомним, в начале 2023 года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

В январе прошлого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

А в конце года в кулуарах мажилиса глава Министерства труда и соцзащиты рассказала о скором подписании меморандума Казахстана с Южной Кореей, который даст возможность казахстанцам ездить на работу в Южную Корею.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253975-kogda-kazahstancy-smogut-legalno-truditsya-v-yuzhnoy-koree-rasskazali-v-mintruda/