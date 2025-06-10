Еще один участок проспекта Туран временно перекроют в Астане

В Астане с 10 по 15 июня будет частично перекрыто движение на участке пр. Туран от ул. Сыганак до ул. Сарайшык, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города продолжает работы по среднему ремонту по пр. Туран на участке от ул. Сыганак до ул. Сарайшык.

В связи с этим, с 10 по 15 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении из города в сторону аэропорта.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, ранее также в Астане перекрывали движение на участке проспекта Туран от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандар.

Также по 13 июня частично перекрыто движение по дороге за ТРЦ "Сарыарка" (ул. 68).

Власти города также предупредили, что продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана - улицы Майлина будет также перекрыт.

В связи с этим 9 и 10 июня движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.