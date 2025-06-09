Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Часть проспекта и один перекресток Астаны полностью перекроют

Опубликовано:

Ремонт дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане на два дня полностью перекроют один из перекрестков правого берега. Горожан просят заранее планировать маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщили в ведомстве, продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана - улицы Майлина будет также перекрыт.

В связи с этим 9 и 10 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - отметили в акимате.

Напомним, на прошлой неделе жителей и гостей столицы предупредили о перекрытии на улице Домалак ана - на одном из участков будут проводиться работы по укладке асфальта.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

Карта Астаны
Карта. Скриншот: t.me/astana_newss

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253330-chast-prospekta-i-odin-perekrestok-astany-polnostyu-perekroyut/