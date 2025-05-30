Больше недели будет ограничено движение по проспекту Туран в Астане

В Астане с 30 мая по 8 июня на одном из участков по проспекту Туран частично перекроют движение. Причина - средний ремонт дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Telegram-канале сообщили, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту по проспекту Туран.

В связи с этим, с 30 мая по 8 июня на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандар будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщили в акимате.

Пресс-служба акимата также напомнила, что по проспекту Туран ранее уже проводились ремонтные работы:

в 2023 году - от моста Тулпар до улицы Сарайшык;

в 2024 году - от улицы Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

Ранее сообщалось, что в Астане 29-30 мая временно перекроют движение на ряде улиц в связи с проведением Astana International Forum 2025.

Также в столице продолжаются ремонтные работы по проспекту Тауелсиздик. Поэтому с 28 по 31 мая на некоторых участках будет частично перекрыто движение.

И с 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.

Всего в 2025 году планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах. В акимате заверили, что в ходе ремонта будут обустроены новые тротуары, остановочные карманы, пандусы, обновлена дорожная разметка.

Карта. Фото: акимат Астаны