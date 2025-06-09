Еще одну улицу перекроют в Астане на несколько дней

Акимат Астаны предупредил жителей и гостей города о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по дороге за ТРЦ "Сарыарк" (ул.68) и ограничениях движения, передает NUR.KZ.

В связи с ремонтными работами с 9 по 13 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет частично перекрыто.

Движение авто будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - подчеркнули в акимате.

Власти города также предупредили, что продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана - улицы Майлина будет также перекрыт.

В связи с этим 9 и 10 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.