Акима Костаная раскритиковали за предложение привлекать учителей к патрулированию водоемов

Аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, однако в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, в Костанае педагоги возмущены инициативой акима. Глава города предложил привлечь учителей к патрулированию водоемов. Решение, по словам Марата Жундубаева, назрело после трагической гибели школьника на воде. Вот только учителя не готовы проводить свой отпуск в рейдах.

"Некоторые возмущаются, пишут: "Зачем заставлять учителей и еще кого-то"? А кто будет проводить рейдовые мероприятия, не хватит ни полиции, ни ЧС-ников? Это наша всеобщая работа. Учителя отдыхают 40 дней, в течение времени они занимаются ремонтом школы и так далее. В рамках этих работ они получают заработную плату, можно же организовать, я думаю", - заявил Жундубаев.

Однако это заявление градоначальника вызвало недоумение у педагогов. Тем более, во время каникул ответственность за жизнь и безопасность детей несут родители. В управлении образования также подчеркнули - заниматься патрулированием учителя не обязаны.

"Глава государства неоднократно подчеркивал, что недопустимо привлечение или принуждение педагогов к непрофильной нагрузке. И этот вопрос в нашей области находится на особом контроле, с оперативным реагированием в случае нарушений. Права педагогов будут соблюдены, к несвойственным функциям привлекаться не будут", - заявил пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Депутаты отметили, что практика возложения на педагогов внеучебной нагрузки давно канула в лету. А с принятием закона о статусе педагога о рейдах по рекам и озерам и речи быть не может.

"Учителя должны учить, они должны заниматься методически, должны повышать квалификацию, и лето дано совершенно не для того, чтобы курировать берега. Это прямая ответственность акима, в данном случае обеспечить для граждан при купании в водоемах, обеспечить безопасность", - сказала депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

Между тем, в школах в рамках летних пришкольных площадок детям рассказывают о правилах поведения на воде, учат оказывать первую помощь и даже проводят экскурсии по опасным водоемам.

Напомним, накануне в одном из микрорайонов Актау - утонул подросток, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

Также стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул.

А в МЧС сообщали, что в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.