Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акима Костаная раскритиковали за предложение привлекать учителей к патрулированию водоемов

Опубликовано:

Спасательный круг
Спасательный круг. Иллюстративное фото: Three Images / Getty Images

Аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, однако в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, в Костанае педагоги возмущены инициативой акима. Глава города предложил привлечь учителей к патрулированию водоемов. Решение, по словам Марата Жундубаева, назрело после трагической гибели школьника на воде. Вот только учителя не готовы проводить свой отпуск в рейдах.

"Некоторые возмущаются, пишут: "Зачем заставлять учителей и еще кого-то"? А кто будет проводить рейдовые мероприятия, не хватит ни полиции, ни ЧС-ников? Это наша всеобщая работа. Учителя отдыхают 40 дней, в течение времени они занимаются ремонтом школы и так далее. В рамках этих работ они получают заработную плату, можно же организовать, я думаю", - заявил Жундубаев.

Однако это заявление градоначальника вызвало недоумение у педагогов. Тем более, во время каникул ответственность за жизнь и безопасность детей несут родители. В управлении образования также подчеркнули - заниматься патрулированием учителя не обязаны.

"Глава государства неоднократно подчеркивал, что недопустимо привлечение или принуждение педагогов к непрофильной нагрузке. И этот вопрос в нашей области находится на особом контроле, с оперативным реагированием в случае нарушений. Права педагогов будут соблюдены, к несвойственным функциям привлекаться не будут", - заявил пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Депутаты отметили, что практика возложения на педагогов внеучебной нагрузки давно канула в лету. А с принятием закона о статусе педагога о рейдах по рекам и озерам и речи быть не может.

"Учителя должны учить, они должны заниматься методически, должны повышать квалификацию, и лето дано совершенно не для того, чтобы курировать берега. Это прямая ответственность акима, в данном случае обеспечить для граждан при купании в водоемах, обеспечить безопасность", - сказала депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

Между тем, в школах в рамках летних пришкольных площадок детям рассказывают о правилах поведения на воде, учат оказывать первую помощь и даже проводят экскурсии по опасным водоемам.

Напомним, накануне в одном из микрорайонов Актау - утонул подросток, еще один в тяжелом состоянии попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

Также стало известно, что в Атырау спасатели искали тело 17-летнего юноши, который во время рыбалки упал с моторной лодки в реку и утонул.

А в МЧС сообщали, что в стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Ведется работа по созданию еще 84 разрешенных мест для купания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253756-akima-kostanaya-raskritikovali-za-predlozhenie-privlekat-uchiteley-k-patrulirovaniyu-vodoemov/