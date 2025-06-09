До осени ограничат движение на участках двух улиц в Алматы

В Алматы с 10 июня по 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на участках двух улиц Бостандыкского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Бостандыкском районе Алматы заменят порядка 2,7 километра теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1984 году. В связи с этим на двух улицах города временно ограничат движение автотранспорта.

С 10 июня по 1 сентября движение автотранспорта будет ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. Движение в северном направлении будет организовано в обоих направлениях.

Ограничение движения. Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Сообщается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента.

В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

"Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских садов, 2 медицинских учреждений и 27 других объектов. Просим проявить понимание к временным неудобствам", - обращаются к жителям и гостям города в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Отметим, также из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.

Кроме того, в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Еще в Алматы из-за реконструкции теплосетей ограничен проезд по двум улицам: Айтиева и Казыбек би. Работы будут продолжаться до 6 июля.

А в Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.