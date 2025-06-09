Трещины в стенах: новую школу построят в Алматы вместо пострадавшей при землетрясении

В Бостандыкском районе Алматы здание школы, в стенах которого появились трещины после землетрясения, признано небезопасным. Запланирована постройка нового здания, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, Дархан Сатыбалды провел рабочий объезд в Бостандыкском районе. Одним из объектов осмотра стала пострадавшая при землетрясении школа.

"В школе №190 по ул. Нуртазина после зимнего землетрясения в стенах появились трещины, в том числе в коридорах и спортзале. Техническое обследование показало: здание не соответствует современным требованиям безопасности", - отмечает акимат.

Уточняется также, что здесь обучалось 417 детей, хотя проектная мощность школы - всего 300 мест. Около 80 учеников ежедневно добирались из отдаленных горных поселков - Алма-Арасан, Кокшокы, Казачка и других.

Во время объезда аким Дархан Сатыбалды ознакомился с проектом строительства нового здания, которое запланировано в рамках капитальной реконструкции школы. Вместо старого здания планируется построить современную школу на 600 мест с односменным режимом обучения.

Сообщается, что по итогам объезда главой города даны четкие поручения руководителям управлений акимата и подрядчикам по обеспечению сроков строительства и качества объектов. Каждый объект будет на личном контроле акима Алматы.

Напомним, в прошлом году в Алматы было два сильных землетрясения, перепугавших жителей мегаполиса. В первый раз оно произошло 23 января после полуночи - ощутимость составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Второе произошло 4 марта в 11:22. Эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице составила 5 баллов.

Землетрясения продолжают происходить и в этом году, уже не вызывая такого ажиотажа. Например, 7 июня 2025 года в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы.

Отметим, сейсмологи рассказывали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

Кроме того, сейсмологи отвечали на вопрос, почему землетрясения происходят чаще зимой и в ночное время.

Добавим, спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

1. сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

2. не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

3. отойдите от мебели, окна, люстры;

4. найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

5. покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

6. отключите воду, газ, электричество;

7. возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

8. держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. будьте готовы к повторным толчкам;

10. окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.