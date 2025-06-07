Землетрясение почувствовали в Алматы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
7 июня 2025 года в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 7 июня 2025 года в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.
"Сведения об ощутимости: расчетная интенсивность составила в Алматы 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - рассказали в МЧС.
Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
1. сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
2. не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
3. отойдите от мебели, окна, люстры;
4. найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
5. покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
6. отключите воду, газ электричество;
7. возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
8. держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
9. будьте готовы к повторным толчкам;
10. окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2253027-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/