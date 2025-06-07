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Землетрясение почувствовали в Алматы

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Алматы
Алматы. Көрнекі сурет: NUR.KZ / Владимир Третьяков

7 июня 2025 года в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 7 июня 2025 года в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы.

"Сведения об ощутимости: расчетная интенсивность составила в Алматы 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - рассказали в МЧС.

Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

1. сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

2. не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

3. отойдите от мебели, окна, люстры;

4. найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

5. покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

6. отключите воду, газ электричество;

7. возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

8. держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. будьте готовы к повторным толчкам;

10. окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2253027-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/