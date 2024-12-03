Правда ли, что землетрясения чаще бывают зимой и ночью, ответили в МЧС Казахстана

Землетрясения не редкость в Алматы, однако жители города отмечают, что чаще они происходят зимой и в ночное время. Так ли это, корреспонденту NUR.KZ рассказали в МЧС Казахстана.

В ответе на официальный запрос NUR.KZ за подписью вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абдышева говорится о том, что ночью колебания земной коры ощущаются ярче из-за отсутствия автомобильного движения.

По данным ведомства, нет доказанной теории, что наиболее интенсивные землетрясения происходят зимой или в ночное время. Землетрясения регистрируются в любое время года и в любое время суток.

"Землетрясения не зависят ни от каких факторов, это нормальное геологическое явление. В земной коре идет своя жизнь, протекают разные процессы, которые приводят к накоплению энергии, а землетрясения - это высвобождение этой энергии на поверхность.

Оно никем и ничем не контролируется. Далее специалисты Центра ведут мониторинг и регистрируют эти события с дальнейшим составлением каталогов, которые пользуются для разных видов исследований", - отмечается в документе.

Также в МЧС объяснили, каким образом составляется прогноз по сейсмической ситуации в стране. Специалисты готовят заключение по оценке сейсмической ситуации в начале года.

Затем каждый месяц экспертная комиссия собирается для уточнения данных и готовит заключение. На основе этого заключения делается еженедельный прогноз, который направляется властям.

Из последних данных в МЧС лишь напомнили, что до конца 2024 года не ожидается землетрясений магнитудой 6 баллов и выше. Напомним, вероятность таких прогнозов составляет 70%.

На вопрос, увеличилось ли число сейсмических событий в Казахстане, специалисты дают крайне противоречивый ответ.

"По данным Центра (Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований - прим. ред.), количество зарегистрированных землетрясений, происходящих на территории страны, не увеличилось.

Если сравнить с 2022 годом, то количество произошедших землетрясений дошло до 10 000, а в последние годы - не более 8-9 тысяч, что является для этого региона обычным сейсмическим режимом", - такой ответ дается в документе.

То есть, по сравнению с 2022 годом, количество сейсмических событий выросло на тысячу, но в центре утверждают, что оно не увеличилось.

"Существует теория, что частые землетрясения помогают сбрасывать напряжение и снижается вероятность колебаний высокой интенсивности. Также существует теория об активизации и затишье", - отметили в ведомстве.

Между тем в области Жетiсу в конце ноября зарегистрировали два землетрясения, одно из которых достигло 4 баллов.

Корреспондент NUR.KZ поинтересовался, ожидать ли на этой территории сейсмические события в ближайшее время. В центре ответили, что область изначально входит в наиболее сейсмоопасный регион, по этой причине в ней расположена сеть сейсмологического мониторинга.

"Здесь всегда происходили землетрясения и будут происходить, иногда эти события просто фиксируются приборами (неощутимые), а иногда бывают явления с небольшой ощутимостью", - отмечается в ответе на запрос.

Также нам сообщили, что в данное время начались работы по оценке сейсмогеодинамического состояния Алматинской агломерации на основе мониторинга сейсмических, геофизических и гидрогеохимических параметров, что в результате даст новые научные данные для использования в разработке методов и задач оценки сейсмической ситуации по данной территории.

Одновременно с этим специалисты центра составляют карты для разработки строительных норм и правил для определенной территории.

"По оценке ущерба от землетрясений проводятся работы по паспортизации зданий и сооружений, изучаются региональная и локальная сейсмичность, техногенные землетрясения, изменения в строении земной коры, флюидный режим, геофизические параметры, механизмы очагов землетрясения, буровзрывные работы, а также инженерная сейсмология и сейсмостойкость сооружения", - добавили в Центре.

Напомним, последний раз жители Алматинской области ощутили землетрясения в конце ноября с разницей в три дня - 25 и 28 ноября. Разрушений и жертв не зарегистрировано.

25 ноября очаг землетрясения располагался на территории Казахстана, а подземные толчки ощутили сразу в трех регионах - Алматы, Алматинской области и области Жетiсу.

Затем, 28 ноября, в Алматы зафиксировали сейсмическое событие магнитудой 2 балла.

Ранее сейсмолог Даулет Сарсенбаев рассказывал, увеличилась ли сейсмическая активность в последние годы и возможно ли сильное землетрясение в Алматы в этом году.