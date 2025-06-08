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Пыльные бури, жара +35 и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

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Пыльная буря.
Пыльная буря. Иллюстративное фото: pancaketom/Getty Images

Синоптики из-за жары и пыльных бурь объявили штормовое предупреждение на понедельник, 9 июня, в ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанайской области ожидается туман, на юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются гроза, днем град. В Павлодарской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке области гроза. В Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Астане ожидается ночью и утром туман. В Актюбинской области ожидается гроза. На севере, в центре области сохранится высокая, на юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза.

В центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

В Атырауской области ожидается гроза. На западе, севере области Абай ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области гроза, град. Ночью на севере области Ұлытау ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу ожидается северо-восточный ветер, в районе Алакольских озер порывы достигнут 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

До этого синоптики сообщили, что погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

Также в РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на июнь текущего года. Отмечалось, что погода будет "разнообразной и неустойчивой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253261-pylnye-buri-zhara-35-i-pozharnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-po-kazahstanu/