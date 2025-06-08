Разрешить установку съемных шторок на передние боковые стекла авто предложили в Казахстане

В Казахстане запустили петицию с предложением разрешить устанавливать шторки на передние стекла автомобилей в дневное время, передает NUR.KZ.

На сайте для подписания петиций Epetition.kz опубликовано предложение казахстанца Нурлана Каримова к Министерству внутренних дел страны разрешить устанавливать шторки на передние стекла авто.

"Просим разрешить временно устанавливать съемные шторки на передних боковых стеклах автомобилей всех типов в дневное время, с утра до вечера, в весенне-летний период.

Автошторки легко устанавливаются и снимаются за 10-20 секунд, что позволяет оперативно демонтировать их при необходимости. Данное решение не окажет негативного влияния на безопасность дорожного движения, поскольку в темное время суток шторки будут обязательно сняты", - сказано в петиции.

На данный момент петиция набрала более 130 голосов из нужных 50 тыс.

В мае этого года депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Он заявил, что объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год.

После этого заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк высказался о тонировке стекол автомобилей в Казахстане. А в июле прошлого года первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

Также мы писали, что в регионах Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Как оказалось, основные нарушители - водители элитных авто. Тогда отмечалось, что стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием являются грубым нарушением ПДД, влияющим на рост ДТП.

Мы также сообщали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.