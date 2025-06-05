Единую платформу для учета воды, тепла и света запустят в Казахстане
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Вице-премьер Канат Бозумбаев на совещании по модернизации энергетики и коммунального хозяйства поручил запустить в Казахстане специальную платформу, передает телеканал "24KZ".
Сообщается, что на проведенной вице-премьером встрече обсуждали меры по улучшению систем и как сделать эти проекты прозрачными и эффективными.
Бозумбаев поручил создать электронную платформу для закупок и выбора подрядчиков и ускорить запуск системы Smart Turmys. Это единая цифровая платформа для учёта воды, тепла и электричества.
Помимо этого, будет запущен call-центр и официальный сайт, чтобы инвесторы, подрядчики и граждане могли получать нужную информацию.
"Все эти меры направлены на усиление контроля и исключение коррупционных рисков. Главная цель – сделать коммунальные услуги надежными и современными, а процесс модернизации – открытым и понятным", - говорится в материале.
Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.
Добавим, с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.
Мы также писали, что с середины октября в Алматы было запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией. Отмечалось, что с 15 октября средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС.
Также ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252409-edinuyu-platformu-dlya-ucheta-vody-tepla-i-sveta-zapustyat-v-kazahstane/