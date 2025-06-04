На пять тысяч человек больше: граждане каких стран переехали в Казахстан в этом году

В Казахстане подвели итоги внешней миграции населения за первый квартал 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В Telegram-канале Бюро национальной статистики сообщили, что число прибывших в Казахстан в первом квартале 2025 года составило 4 923 человека, число выбывших – 1122 человека, сальдо миграции положительное – 3801 человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, доля выбывших в эти страны 68%.

Среди 4 137 человек, переехавших на ВНЖ из стран СНГ, наибольшее число прибыли из Узбекистана – 2 614 человек, России – 982 человека", - отметили в бюро.

Из других стран за три месяца текущего года прибыло 783 человека. Большинство из них из Китая (427 человек), Монголии (129 человек) и Турции (57 человек).

"Больше всего прибывшие для проживания выбирали Алматинскую (1 649 человек) и Мангистаускую области (764 человека), а также город Алматы (687 человек)", - добавили в бюро.

Сообщается, что основная доля прибывших (61,7%) в возрасте от 20 до 44 лет.

Напомним, в 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 282 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

В начале года мы писали, что в 2024 году в Казахстан переехали почти 30 тыс. человек, при этом из страны уехали почти 13 тыс. жителей.

До этого в министерстве труда рассказали, что наблюдается положительная динамика во внешней миграции - чаще всего в Казахстан переезжают граждане СНГ и Китая.

Кроме того, в Минтруда объясняли, какие нормы в части миграции хотят усилить.